Ханна Эберг — о победе на ЧМ: кажется, что я сделала что-то нереальное

Двукратная олимпийская чемпионка, шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала победу в индивидуальной женской гонке на 15 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023 в Оберхофе (Германия).

«Я думала, что будет очень тяжёлая гонка, но я сохранила хорошую концентрацию. На первом рубеже я допустила ошибку, но чувствовала себя в полной безопасности.



Эмоции разрывают. Кажется, что я сделала что-то нереальное. Вероятно, пройдёт некоторое время, прежде чем я осознаю. Этот сезон действительно является захватывающим. Но я вернулась к новому чувству соперничества.



То, что мы сделали с Линн Перссон, кажется очень важным. Я очень впечатлена Линн сегодня, так как она отстреляла без ошибок», – приводит слова Эберг Expressen.