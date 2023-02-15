Ханна Эберг — о победе на ЧМ: кажется, что я сделала что-то нереальное
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Двукратная олимпийская чемпионка, шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала победу в индивидуальной женской гонке на 15 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023 в Оберхофе (Германия).
«Я думала, что будет очень тяжёлая гонка, но я сохранила хорошую концентрацию. На первом рубеже я допустила ошибку, но чувствовала себя в полной безопасности.
Эмоции разрывают. Кажется, что я сделала что-то нереальное. Вероятно, пройдёт некоторое время, прежде чем я осознаю. Этот сезон действительно является захватывающим. Но я вернулась к новому чувству соперничества.
То, что мы сделали с Линн Перссон, кажется очень важным. Я очень впечатлена Линн сегодня, так как она отстреляла без ошибок», – приводит слова Эберг Expressen.
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