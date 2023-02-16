«Люди думают, что норвежцы считают меня глупым». Самуэльссон — об отношениях с братьями Бё

Шведский биатлонист и олимпийский чемпион Себастиан Самуэльссон рассказал о взаимоотношениях с норвежскими биатлонистами после заочной перепалки в СМИ на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия). Напомним, Самуэльссон, Йоханнес и Тарьей Бё ранее обменялись резкими высказываниями.



«Думаю, у многих сложилось впечатление, что мы с Йоханнесом и его братом ненавидим друг друга, поэтому поддеваем друг друга и болтаем гадости. Люди думают, что норвежцы считают меня глупым, и наоборот. Но на самом деле это не так.



Это наша игра в СМИ, которую мы считаем крайне забавной. Первыми после гонок меня поздравляют норвежцы. Они были первыми, кто обнял меня после завоёванной бронзы. Такие у нас отношения. То, что происходит между нами в СМИ, нужно воспринимать с долей скептицизма», — приводит слова Самуэльссона Expressen.