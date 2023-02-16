«Что дальше?» Уле-Эйнар Бьорндален обрушился с критикой на сборные Франции и Германии

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален раскритиковал сборные Франции и Германии за составы на смешанные гонки в рамках чемпионата мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия).

Сборную Франции в сингл-миксте представили Лу Жанмонно и Фабьен Клод, Германии — София Шнайдер и Филипп Наврат. Команды заняли 5 и 6 места соответственно.

«Я очень удивлён. Они выставляют команды B, это ужасно. Франция очень ясно дала понять, что не хочет выставлять лучшую команду. Они приняли это решение давным-давно, это мне сказал французский журналист. Причина в том, что олимпийская медаль невозможна, поэтому в приоритете была смешанная эстафета. Они делают это несмотря на то, что Симон и Гигонна – прошлогодние чемпионы мира.

Германия тоже выставила команду B. И это на домашнем чемпионате мира. Делать такое в самый важный момент для биатлонного сезона… Что дальше? Они выберут третью команду или вообще не выйдут на старт? Я не понимаю, почему они не выставляют лучшую команду. Они могли выиграть медаль, пусть с не такими большими шансами», — приводит слова Бьорндалена TV2.