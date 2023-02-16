Самуэльссон перепутал коврики во время сингл-микста на ЧМ и лишил Швецию шансов на бронзу

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов мира, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон попал в неприятный инцидент во время сингл-микста на чемпионате мира – 2023 в Оберхофе (Германия), где выступал вместе с Ханной Эберг.

Самуэльссон перепутал коврики на последнем этапе эстафеты, придя на решающую стрельбу. Швед должен был стрелять по четвёртой установке, а пришёл к третьей. Он быстро сориентировался и перешёл на свой коврик, но потерял на этом драгоценные секунды.

Важно отметить, что до этого момента сборная Швеции сохраняла шансы на бронзу в борьбе с Италией. После ошибки Самуэльссона их не осталось.

Биатлон. Чемпионат мира, Оберхоф. Одиночная смешанная эстафета, 2x6 + 2x7,5

1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Йоханнес Бё) — 35.37,1 (1 штрафной круг + 6 промахов).

2. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Давид Комац) — отставание 13,8 секунды (6 промахов).

3. Италия (Лиза Витоцци, Томмазо Джакомель) +51,0 (2 штрафных круга + 9 промахов).

4. Швеция (Ханна Эберг, Себастиан Самуэльссон) +1.16,4 (1 штрафной круг + 12 промахов).