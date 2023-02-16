Стало известно, кто выступит в эстафетах от Норвегии на чемпионате мира — 2023 по биатлону

Руководство сборной Норвегии по биатлону озвучило имена спортсменов, которые примут участие в эстафетах на чемпионате мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия).

Женщины

Марте Рёйселанд

Ингрид Ландмарк Тандреволд

Каролин Оффигстад Кноттен

Рагнхильд Фемстейневик.

Мужчины

Тарьей Бё

Йоханнес Бё

Ветле Шоста Кристиансен

Стурла Холм Легрейд.

Ожидается, что распределение биатлонистов по этапам объявят завтра, 17-го февраля.

Отметим, что мужская сборная Норвегии выступит в идентичном 2021 году чемпионском составе. Тогда в Поклюке норвежцы завоевали золото, шведы — серебро, а сборная России — бронзу. В текущем сезоне российские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU).