Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Стало известно, кто выступит в эстафетах от Норвегии на чемпионате мира — 2023 по биатлону

Стало известно, кто выступит в эстафетах от Норвегии на чемпионате мира — 2023 по биатлону
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство сборной Норвегии по биатлону озвучило имена спортсменов, которые примут участие в эстафетах на чемпионате мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия).

Женщины

Марте Рёйселанд
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Каролин Оффигстад Кноттен
Рагнхильд Фемстейневик.

Мужчины

Тарьей Бё
Йоханнес Бё
Ветле Шоста Кристиансен
Стурла Холм Легрейд.

Ожидается, что распределение биатлонистов по этапам объявят завтра, 17-го февраля.

Отметим, что мужская сборная Норвегии выступит в идентичном 2021 году чемпионском составе. Тогда в Поклюке норвежцы завоевали золото, шведы — серебро, а сборная России — бронзу. В текущем сезоне российские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU).

Йоханнес Бё установил нереальный рекорд! Даже куча промахов и штрафной круг не помешали Йоханнес Бё установил нереальный рекорд! Даже куча промахов и штрафной круг не помешали
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023