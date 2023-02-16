Йоханнес Бё ответил, скучает ли по борьбе с Фуркадом. Мартен отреагировал

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё ответил, скучает ли по легендарному французу Мартену Фуркаду на трассе.
Младший Бё проводил в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Ты всё ещё скучаешь по Мартену на трассе?» — спросил Йоханнеса один из фанатов. «Конечно», — ответил биатлонист.
Позднее на признание Бё отреагировал сам Фуркад. Он оставил эмодзи «сердце».
Ранее Йоханнес завоевал 17-е золото чемпионата мира. Вместе с Марте Рёйселанд он выиграл сингл-микст на ЧМ-2023, который проходит в Оберхофе (Германия). Благодаря данному титулу норвежец опередил Фуркада по общему количеству золотых медалей с ЧМ. У Йоханнеса стало 29 наград, из них 17 золотых (второй показатель в истории), девять серебряных и три бронзовых. У завершившего карьеру Фуркада 28 медалей (13 золотых, 10 серебряных и пять бронзовых).
- 16 февраля 2023
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