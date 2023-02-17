Самуэльссон — об ошибке в сингл-миксте на ЧМ: это неуклюже. Я чувствую себя глупо

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал свою ошибку в сингл-миксте на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия).
«Я шёл на четвёртый коврик, но не был внимательным. Мне указали, куда вставать, но я ошибся. Это неуклюже. Я чувствую себя глупо. Я был на нервах и хотел сделать всё быстро. Я знал, что должен был встать на четвёртый коврик», — приводит слова Самуэльссона Expressen.
Напомним, Самуэльссон перепутал коврики на последнем этапе эстафеты, придя на решающую стрельбу. Швед должен был стрелять по четвёртой установке, а пришёл к третьей (в неё ранее стрелял Бё). Он быстро сориентировался и перешёл на свой коврик, но потерял на этом драгоценные секунды.
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