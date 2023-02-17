Уле-Эйнар Бьорндален назвал причину превосходства Йоханнеса Бё в мировом биатлоне

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален выразил мнение, что секрет успеха норвежца Йоханнеса Бё на мировой арене заключается в идеальной технике лыжного хода.
«Вряд ли кто-то из биатлонистов может похвастаться такой техникой конькового хода, как у Йоханнеса Бё. В его лыжной технике прослеживается баланс в давлении и динамике. Ему не нужно много тренироваться, чтобы стать сильнее в этом компоненте», — приводит слова Бьорндалена Sport1.de.
Ранее Йоханнес завоевал 17-е золото чемпионата мира. Вместе с Марте Рёйселанд он выиграл сингл-микст на ЧМ-2023, который проходит в Оберхофе (Германия). Благодаря данному титулу норвежец опередил француза Мартена Фуркада по общему количеству золотых медалей ЧМ.
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