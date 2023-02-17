Биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о причинах неудач в текущем сезоне

Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о проблемах, с которыми столкнулся в этом сезоне, а также рассказал о ближайших планах.

«Я аллергик, у меня ослабленный иммунитет. У меня просто не справляется организм с вирусами, сразу валюсь. Прошлые сезоны мы сидели в Европе, был масочный режим. Я в прошлом сезоне и не болел ни разу, всё было строго и ограниченно. В России я всегда в маске во время переездов, но остальные без масок, и подхватить болезнь достаточно легко. Там был искусственный вакуум, а у нас масочный режим убрали, на мне это сказалось. Коронавирусом болел четыре раза.

В этом сезоне я ни в чём не прибавил. Летом у меня были намного более высокие показатели физики и функционалки. Даже на загрузе летом я был в более хорошей форме, чем сейчас. После длительной двухмесячной болезни тяжело вновь набрать форму, тем более сейчас у нас гонка за гонкой.

Хотелось бы пробежать всё до конца сезона, но это будем решать с тренерами. Думаю, марафон в Увате я не побегу, не вижу смысла ехать туда на одну гонку. Я лучше побегу лыжный марафон в Ханты-Мансийске. Марафон с восемью огневыми рубежами не бегал. И даже попробовать не хочется. Поменялись ли планы по участию в лыжном чемпионате России? Пока не могу сказать точно. Я считаю, что мне лучше восстановиться и потренироваться в это время, а тренеры считают, что мне лучше ехать в Тюмень. Будем с ними этот вопрос обговаривать.

В стрельбе я чувствую прогресс. Виталий Викторович Норицын очень много внимания уделял этому вопросу летом, хорошо мне помог. Очень грамотный тренер, я рад с ним работать. Атмосфера дружеская, потому и прогресс есть. С психологом продолжаю работать. Мы работаем над проблемами, чего-то нового не придумываем. Проблемы разбиты на несколько групп, мы поэтапно их решаем», — передаёт слова Серохвостова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.