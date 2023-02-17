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Даниил Серохвостов: искренне хочу, чтобы Йоханнес Бё все золотые медали ЧМ забрал

Даниил Серохвостов: искренне хочу, чтобы Йоханнес Бё все золотые медали ЧМ забрал
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, что следит за чемпионатом мира по биатлону 2023 года, который проходит в Оберхофе (Германия).

«За чемпионатом мира в Оберхофе слежу. Вчера даже поспорил с Ромой Ерёминым на то, что Йоханнес вновь выиграет, а он считал, что нет. Он мне проспорил. Верил во всех, кроме Бё и Рёйселанд. Мне интересно следить за тем, как Йоханнес устанавливает рекорды. Искренне хочу, чтобы он все золотые медали забрал, потому что такого никогда в истории не было. Думаю, эстафету норвежцы выиграют, а в масс-старте он поборется. Не знаю, в чём секрет его успеха. Наши тренеры тоже в шоке от таких его результатов. Можно сказать, что он человек с другой планеты. Что касается женских гонок, я за ними не слежу.

Что касается возможного возвращения российских спортсменов на международную арену, это не спортсмены решают, а главы МОК и IBU», — передаёт слова Серохвостова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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