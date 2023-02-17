Латыпов: Серохвостов сравнил меня с Бё? Хорошо, что соперники так говорят

Российский биатлонист Эдуард Латыпов после победы в спринте на шестом этапе Кубка России рассказал о своих ощущениях и отреагировал на сравнение с норвежским биатлонистом Йоханнесом Бё.

«Сегодня всё прошло неплохо. Первая гонка разве что была чуть тяжеловатой, потому что нужно было чуть подстроиться: трасса отличается от других, она более пологая и всегда нужно быть начеку. Тут очень сложный подход к стрельбищу, и в этом смысле нужно действовать очень грамотно, чтобы качество стрельбы не снижалось. Сегодня был один штраф, в следующей гонке постараюсь исправиться.



Чувствую, что пик формы на подходе. При сегодняшнем самочувствии удаётся держать высокую скорость. Понятно, что есть небольшие недочёты, да и морозец внёс коррективы, но, думаю, в следующих гонках будет чуть получше, скорость будет расти.

Серохвостов сравнил меня с Бё? Хорошо, что соперники так говорят (улыбается). Сегодня отличная гонка. Не всегда получается перед пасьютом получать столь серьёзное преимущество. Я в любом случае стремлюсь показывать высокие результаты и сохранять стабильность, чтобы успешно конкурировать на международной арене, когда мы, дай бог, туда вернёмся», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.