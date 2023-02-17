Шведская биатлонистка Эльвира Эберг вернулась к тренировкам после болезни
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг приступила к тренировкам после болезни, сообщает Expressen.
Напомним, из-за болезни шведская спортсменка пропустила три гонки на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия). Эберг не смогла принять участие в гонке преследования, индивидуальной гонке и сингл-миксте.
По информации источника, состояние Эберг значительно улучшилось, благодаря чему было принято решение возобновить её тренировки. Отмечается, что участие спортсменки в женской эстафете и масс-старте по-прежнему находится под вопросом.
Напомним, на Олимпиаде в Пекине Эльвира Эберг завоевала серебряные медали в спринте и гонке преследования, а также золотую медаль в эстафете в составе сборной Швеции.
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