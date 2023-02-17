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«Это неуважение к биатлонистам». Тренер сборной Германии ответил на критику Бьорндалена

«Это неуважение к биатлонистам». Тренер сборной Германии ответил на критику Бьорндалена
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Трёхкратный олимпийский чемпион и тренер сборной Германии по биатлону Марк Кирхнер отреагировал на высказывание легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, который ранее раскритиковал сборные Франции и Германии за составы на смешанные гонки в рамках чемпионата мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Бьорндален всегда говорит о взаимоуважении и подобных вещах и хочет, чтобы к нему как к бывшему спортсмену прислушивались. Но то, что он сказал, было проявлением неуважения к биатлонистам», — приводит слова Кирхнера sportschau.de.

Напомним, сборную Германии в сингл-миксте представляли София Шнайдер и Филипп Наврат, которые заняли шестое место. Бьорндален заявил, что немцы выставили команду В, и осудил их за пренебрежение гонкой на домашнем чемпионате мира.

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