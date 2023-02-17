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Стали известны составы команд на женскую эстафету в рамках чемпионата мира — 2023

Опубликован стартовый лист на женскую эстафету в рамках чемпионата мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия). Гонка пройдёт завтра, 18 февраля в 17:00 мск.

Стартовый лист на женскую эстафету:

1. Швеция (Линн Перссон, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг).

2. Франция (Лу Жанмонно, Анаис Шевалье-Буше, Клоэ Шевалье, Жулия Симон).

3. Германия (Ванесса Фойгт, Ханна Кебингер, София Шнайдер, Денизе Херрман).

4. Норвегия (Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Рагнхильд Фемстейневик, Марте Рёйселанд).

5. Италия (Самуэла Комола, Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер, Лиза Виттоцци).

Действующими чемпионками мира являются норвежки. Они одержали победу в 2021 году, второе место заняла сборная Германии, тройку призёров замкнули украинки.