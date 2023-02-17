Эстафетные гонки на чемпионате мира — 2023 могут отменить
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Эстафетные гонки на чемпионате мира – 2023 по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия), могут отменить из-за сильных порывов ветра, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Обе гонки должны пройти завтра, 18 февраля. Ожидается, что скорость ветра в этот день составит 24 м/с. IBU примет решение о проведении гонок завтра в 9:30 мск.
Действующими чемпионами мира в эстафете у мужчин являются норвежцы. В 2021 году в Поклюке (Словения) Норвегия обыграла шведов и россиян. У женщин в эстафете действующими обладательницами титула также являются представительницы Норвегии. Они одержали победу в 2021 году, второе место заняла сборная Германии, тройку призёров замкнули украинки.
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