Эстафетные гонки на чемпионате мира — 2023 могут отменить

Эстафетные гонки на чемпионате мира – 2023 по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия), могут отменить из-за сильных порывов ветра, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Обе гонки должны пройти завтра, 18 февраля. Ожидается, что скорость ветра в этот день составит 24 м/с. IBU примет решение о проведении гонок завтра в 9:30 мск.

Действующими чемпионами мира в эстафете у мужчин являются норвежцы. В 2021 году в Поклюке (Словения) Норвегия обыграла шведов и россиян. У женщин в эстафете действующими обладательницами титула также являются представительницы Норвегии. Они одержали победу в 2021 году, второе место заняла сборная Германии, тройку призёров замкнули украинки.