IBU предварительно разрешил проведение эстафет на ЧМ. Окончательное решение примут позднее
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В Оберхофе (Германия) прошла встреча представителей Международного союза биатлонистов (IBU) с метеорологами и местными властями, в рамках которой обсуждалась возможность проведения сегодня, 18 февраля, эстафетных гонок в рамках чемпионата мира – 2023.
Напомним, в Оберхофе резко изменилась погода, поднялся сильный ветер, порывы которого доходят до 85 километров в час. Он представляет серьёзную опасность как для спортсменов, так и для фанатов.
На встрече было решено, что организаторы продолжат готовить трассы к проведению гонок, однако окончательный вердикт будет вынесен позднее, в 12:45 мск.
Отмечается, что, если эстафеты на ЧМ всё же будут отменены, они пройдут в рамках Кубка мира на этапе в Эстерсунде (с 9 по 12 марта).
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