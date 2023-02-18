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Прервалась серия Йоханнеса Бё из 13 побед подряд в текущем сезоне

Прервалась серия Йоханнеса Бё из 13 побед подряд в текущем сезоне
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Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё прервал свою серию из 13 побед подряд в текущем сезоне.

Это произошло на чемпионате мира – 2023 в Оберхофе (Германия) в рамках мужской эстафеты. Сборная Норвегии с младшим Бё в роли финишёра завоевала серебро. Выиграла гонку команда Франции.

Биатлон. Чемпионат мира – 2023. Оберхоф. Эстафета. Мужчины, 4x7,5 км

1. Франция (Антонен Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) — 1:21.48,8 (1 штрафной круг + 9 промахов).
2. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё)— отставание 38,8 секунды (2 штрафных круга + 14 промахов).
3. Швеция (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон) + 1.39,9 (1 штрафной круг + 13 промахов).

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Чемпионат мира по биатлону — 2023. Фиаско Норвегии. Бё впервые без золота на этом ЧМ! LIVE Чемпионат мира по биатлону — 2023. Фиаско Норвегии. Бё впервые без золота на этом ЧМ! LIVE
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