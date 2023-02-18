Чемпионат мира по биатлону — 2023. Стихия лишает Бё рекорда. Эстафету отменят? LIVE

В Оберхофе (Германия) продолжается чемпионат мира по биатлону — 2023. В субботу, 18 февраля, должно быть разыграно два комплекта наград — в мужской и женской эстафетах. Начало мужской гонки запланировано на 13:45 по московскому времени, а женской — на 17:00.

Однако в расписание могут быть внесены коррективы, а в худшем случае эстафеты вообще могут отменить. Всё дело в том, что в предпоследний день турнира погода в Оберхофе подкинула спортсменам и организаторам неприятный сюрприз. Ветер усилился до 24 м/с — при таких порывах проводить соревнования может быть просто небезопасно. Выходит, что стихия поставила под угрозу невероятный рекорд Йоханнеса Бё — в том, что он со сборной Норвегии завоюет шестое золото на чемпионате мира, мало кто сомневался.

«Чемпионат» следит за развитием событий и ведёт текстовую онлайн-трансляцию эстафет и непростой подготовки к ним. Оставайтесь с нами!

прямо сейчас. Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите