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Чемпионат мира по биатлону — 2023 — онлайн-трансляция мужской эстафеты и женской эстафеты 18 февраля на ЧМ-2023

Чемпионат мира по биатлону — 2023. Стихия лишает Бё рекорда. Эстафету отменят? LIVE
Татьяна Постникова Андрей Шитихин
,
ЧМ-2023, Йоханнес Бё
Аудио-версия:
Комментарии
Погода в Оберхофе подкинула биатлонистам неприятный сюрприз. Две гонки оказались под угрозой срыва.
Расписание чемпионата мира по биатлону - 2023
Полный медальный зачёт ЧМ-2023 по биатлону

В Оберхофе (Германия) продолжается чемпионат мира по биатлону — 2023. В субботу, 18 февраля, должно быть разыграно два комплекта наград — в мужской и женской эстафетах. Начало мужской гонки запланировано на 13:45 по московскому времени, а женской — на 17:00.

Однако в расписание могут быть внесены коррективы, а в худшем случае эстафеты вообще могут отменить. Всё дело в том, что в предпоследний день турнира погода в Оберхофе подкинула спортсменам и организаторам неприятный сюрприз. Ветер усилился до 24 м/с — при таких порывах проводить соревнования может быть просто небезопасно. Выходит, что стихия поставила под угрозу невероятный рекорд Йоханнеса Бё — в том, что он со сборной Норвегии завоюет шестое золото на чемпионате мира, мало кто сомневался.

«Чемпионат» следит за развитием событий и ведёт текстовую онлайн-трансляцию эстафет и непростой подготовки к ним. Оставайтесь с нами!

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Live Татьяна Постникова

Вообще Оберхоф известен своей непредсказуемой погодой. На ЧМ-2023 уже был сильнейший туман. О том, какие ещё сюпризы преподносил немецкий городок – в нашем материале.

«Понимаю тех, кто сегодня промахивался». ЧМ-2023 по биатлону пройдёт в уникальном месте «Понимаю тех, кто сегодня промахивался». ЧМ-2023 по биатлону пройдёт в уникальном месте
12:26 Татьяна Постникова

По крайней мере, пока можно верить, что эстафеты всё-таки состоятся.

Пока местные власти говорят, что условия в порядке. Здесь жюри прислушается к властям. Если они изменят мнение о погодных условиях, жюри примет решение, исходя из состояния снега, – заявил технический делегат Кубка мира Ханс Петтер Ольсен NRK.
12:25 Татьяна Постникова

В случае, если гонки сегодня всё-таки будут отменены, их проведут в рамках этапа Кубка мира в Эстерсунде (9-12 марта).

11:39 Татьяна Постникова

Организаторы действовали в соответствии с известной поговоркой — утро вечера мудренее. И утром всё-таки решили гонки не отменять. Но окончательно всё станет ясно примерно через час. Около 12:45 по московскому времени оргкомитет совместно с метеорологами оценит обстановку и даст зелёный или красный свет.

11:34 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья. Хочется верить, что оно всё-таки доброе, потому что вчера из Оберхофа приходили дурные вести. Синоптики прогнозировали усиление ветра до 24 м/с, и организаторы чемпионата мира отмечали, что в таких условиях эстафеты могут просто отменить.

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