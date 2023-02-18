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Бьорндален: второе место в эстафете — хороший результат для Норвегии. Могло быть и хуже

Бьорндален: второе место в эстафете — хороший результат для Норвегии. Могло быть и хуже
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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал серебро сборной Норвегии в мужской эстафете на чемпионате мира — 2023 по биатлону, проходящем в Оберхофе (Германия).

«После первых двух этапов могло быть и хуже. Я думаю, что второе место — это хороший результат. Мы ожидали золота, но, к сожалению, не смогли его завоевать», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Напомним, победителями эстафетной гонки стали биатлонисты из Франции.

Биатлон. Чемпионат мира – 2023. Оберхоф. Эстафета. Мужчины, 4x7,5 км

1. Франция (Антонен Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) — 1:21.48,8 (1 штрафной круг + 9 промахов).
2. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё)— отставание 38,8 секунды (2 штрафных круга + 14 промахов).
3. Швеция (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон) + 1.39,9 (1 штрафной круг + 13 промахов).

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