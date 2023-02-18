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Самуэльссон: я говорил, что Йоханнес Бё не возьмёт семь золотых медалей на ЧМ, и был прав

Самуэльссон: я говорил, что Йоханнес Бё не возьмёт семь золотых медалей на ЧМ, и был прав
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал бронзу сборной Швеции в мужской эстафете на чемпионате мира — 2023 по биатлону, а также высказался о норвежце Йоханнесе Бё, который не смог завоевать золото в этой гонке со сборной Норвегии.

«Я говорил, что Йоханнес Бё не выиграет семь золотых медалей на чемпионате мира, и я оказался прав.

Что касается нашего выступления, это фантастическое удовольствие. Мы боролись на протяжении всей гонки, и я старался навязать конкуренцию Йоханнесу. В командных гонках нельзя быть трусом», — приводит слова Самуэльссона SVT.

Напомним, победителем мужской эстафеты на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия) стала сборная Франции, которую представляли Антонен Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе.

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