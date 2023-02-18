«Я всё испортила». Финская биатлонистка упала и потеряла лыжу во время эстафеты на ЧМ

Финская биатлонистка Анастасия Киннунен во время женской эстафеты 4х6 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в Оберхофе (Германия), упала и потеряла лыжу.

Трансляции чемпионата мира по биатлону доступны в Okko.

«Это было ужасно. Знаю, что все девушки много работали, а я всё испортила. Я пыталась сделать всё, что могла, но, когда лыжа слетела, помню, что я упала и она исчезла. Я посмотрела, куда она делась, но лыжа так быстро укатила», – приводит слова Киннунен Expressen.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия

Женщины. Эстафета, 4x6 км



1. Италия – 1:14.39,7 (0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона).

2. Германия – отставание 24,7 (0+6).

3. Швеция + 55,7 (2+11)...

13. Финляндия +5.57,9 (1+11).