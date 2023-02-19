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Анастасия Гореева стала победительницей общего зачёта Кубка России сезона-2022/2023

Анастасия Гореева стала победительницей общего зачёта Кубка России сезона-2022/2023
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Российская биатлонистка Анастасия Гореева, представляющая Московскую область, выиграла общий зачёт Кубка России по биатлону сезона-2022/2023. Спортсменка набрала 543 очка и за счёт большего количества побед на турнире обошла Викторию Сливко.

Сегодня, 19 февраля, в масс-старте на заключительном этапе Кубка России в Чайковском (Пермский край) Гореева заняла 12-е место. Победительницей гонки стала спортсменка из Свердловской области Тамара Дербушева, не допустившая промахов. Второй финишировала Ирина Казакевич, допустившая два промаха и уступившая лидеру 30,3 секунды. Тройку замкнула Наталья Гербулова.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

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