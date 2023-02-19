Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Чуть-чуть обидно». Биатлонистка Сливко — об упущенной победе в общем зачёте Кубка России

«Чуть-чуть обидно». Биатлонистка Сливко — об упущенной победе в общем зачёте Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась эмоциями от проигрыша в общем зачёте Кубка России сезона-2022/2023. Сливко и Анастасия Гореева набрали одинаковое количество очков, однако по количеству побед на турнире лучшей стала Гореева.

«Не сильно расстроена из-за упущенной победу в общем зачёте. Награда за победу в зачёте масс-стартов — хорошая компенсация. Чуть-чуть обидно, конечно, но я рада за Настю Горееву. Меня радует моя стабильность на протяжении сезона. Это действительно вызывает положительные эмоции», — сказала Сливко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

Новость по теме
Анастасия Гореева стала победительницей общего зачёта Кубка России сезона-2022/2023
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023