Польховский высказал пожелания Гореевой, выигравшей общий зачёт Кубка России-2022/2023

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился впечатлениями от победы биатлонистки Анастасии Гореевой в общем зачёте Кубка России сезона-2022/2023. Напомним, спортсменка набрала 543 очка и за счёт большего количества побед на турнире обошла Викторию Сливко.

«Поздравляю Настю! Она молодец. У нас был период совместной работы, как и с Каримом Халили. Настя — перспективная спортсменка. Ей надо почаще собирать волю в кулак и реализовывать то, что она может. А она может показывать высокие результаты, в этом я не сомневаюсь. Надо просто собраться. Желаю ей дальнейших побед и успешных стартов», — сказал Польховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.