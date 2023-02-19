Понсилуома — о серебре в масс-старте: на первом круге чувствовал, что гонка будет удачной

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома прокомментировал своё выступление в мужском масс-старте на чемпионате мира — 2023, который проходит в Оберхофе (Германия). Шведский спортсмен финишировал на втором месте.



«Это фантастический результат. Уже на первом круге я почувствовал, что эта гонка будет удачной. Я очень доволен и рад тому, как всё сложилось», — приводит слова Понсилуомы SVT.



Напомним, победителем масс-старта на чемпионате мира — 2023 по биатлону стал шведский спортсмен Себастиан Самуэльссон. Третье место занял норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

Биатлон. Чемпионат мира, Оберхоф. Масс-старт, мужчины. 15 км



1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 36.42,8 (0 промахов).

2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 9,6 (2).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) +38,8 (3).

4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +55,8 (2).

5. Андрей Расторгуев (Латвия) +1.07,3 (3).

6. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.10,9 (2).

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