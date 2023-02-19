Себастиан Самуэльссон эмоционально прокомментировал победу в масс-старте на ЧМ

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал победу в масс-старте на чемпионате мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Это фантастика. Я не верил, что в этом сезоне смогу выиграть золото на чемпионате мира, учитывая моё начало сезона, учитывая форму Йоханнеса (Бё). Я максимально сосредоточился на стрельбе. Постарался максимально быстро отработать последнюю стойку, понимал, что лыжи отлично работают и я смогу в любом случае побороться на трассе», — сказал Самуэльссон после гонки.

Биатлон. Чемпионат мира, Оберхоф. Масс-старт, мужчины. 15 км

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 36.42,8 (0 промахов).

2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 9,6 (2).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) + 38,8 (3).