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Бьорндален прокомментировал победу Самуэльссона в масс-старте на ЧМ-2023 по биатлону

Бьорндален прокомментировал победу Самуэльссона в масс-старте на ЧМ-2023 по биатлону
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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высказался о победе шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона в масс-старте на чемпионате мира — 2023, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Выступление Самуэльссона было впечатляющим. Невероятно видеть, что сделал Себбе. Он начал чемпионат мира не лучшим образом, но затем вернулся в борьбу и не допустил ни одного промаха в последней гонке. Он был лучшим биатлонистом сегодня. Самуэльссон хорошо принимает тактические решения. У него был хороший план, которого он придерживался по всей дистанции. Он всё сделал правильно», — приводит слова Бьорндалена SVT.

Биатлон. Чемпионат мира, Оберхоф. Масс-старт, мужчины. 15 км

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 36.42,8 (0 промахов).
2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 9,6 (2).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +38,8 (3).
4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +55,8 (2).
5. Андрей Расторгуев (Латвия) +1.07,3 (3).
6. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.10,9 (2).

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