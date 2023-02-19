Йоханнес Бё — о масс-старте на ЧМ: занавес опустился, когда шведы штурмовали Бирксштайг

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о завоевании бронзовой медали в масс-старте на чемпионате мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия). Гонку без единого промаха выиграл швед Себастиан Самуэльссон, второе место занял ещё один швед Мартин Понсилуома. Отметим, что все остальные личные гонки на данном ЧМ выиграл именно младший Бё.

«Я невероятно доволен чемпионатом мира. Сегодня был на пути к золоту, но промазал последним выстрелом. Занавес опустился, когда шведы штурмовали Бирксштайг (один из подъёмов на трассе Оберхофа. – Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова младшего Бё VG.