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Фабьен Клод: в масс-старте на ЧМ-2023 Самуэльссон был ненамного лучше меня

Фабьен Клод: в масс-старте на ЧМ-2023 Самуэльссон был ненамного лучше меня
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Французский биатлонист Фабьен Клод прокомментировал своё выступление в масс-старте на чемпионате мира — 2023, который проходит в Оберхофе (Германия). Француз допустил два промаха на стрельбе стоя и занял восьмое место в гонке.

«На мгновение я поверил в возможность оказаться на подиуме. Но этого было недостаточно, потому что потом я сам себя деморализовал. Я недостаточно верил в себя, поэтому сказал себе, что даже при идеальной стрельбе у меня не получится попасть в топ-3. Думаю, что в этой гонке Самуэльссон был ненамного лучше меня. Но он чемпион мира, так поздравляю его», — приводит слова Клода Le Dauphine Libere.

Напомним, победителем масс-старта стал шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон.

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