Понсилуома ответил на претензии Легрейда после масс-старта в Оберхофе

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома, завоевавший серебряную медаль в масс-старте на чемпионате мира в Оберхофе, ответил на критику со стороны норвежца Стурлы Холм Легрейда, который финишировал на четвёртом месте.

В телетрансляцию гонки попал эпизод, когда Легрейд предложил Понсилуоме выйти вперёд и поработать лидером дуэта на трассе, но швед отказался. Позднее Легрейд заявил, что считал Понсилуому хорошим парнем и не ожидал от него такого поведения. По мнению Легрейда, выход Понсилуомы вперёд помог бы обоим спортсменам.

«Он действующий чемпион и норвежец, он должен был взять это на себя. Он хотел, чтобы я встал и потянул его за собой, я не собирался этого делать, я двигаюсь по трассе с умом. Он действующий чемпион, поэтому должен был брать ответственность на себя», — приводит слова Понсилуомы Expressen.