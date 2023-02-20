В Германии оценили выступления немецких биатлонистов на чемпионате мира — 2023

Спортивный директор Ассоциации лыжных видов спорта Германии (DSV) Феликс Биттерлинг поделился мнением о выступлении мужской сборной Германии на домашнем чемпионате мира — 2023 по биатлону в Оберхофе.



«Слабое выступление мужчин было разочаровывающим. Мы должны сделать правильные выводы, чтобы в следующий раз не допустить такого. Всё просто — у нас нет медалей. Мы были недостаточно хороши во всех гонках чемпионата мира. Свой потенциал не реализовал не только Бенедикт Долль, но и Йоханнес Кюн, и Роман Рес. Другие биатлонисты сборной Германии тоже могли сделать гораздо больше», — приводит слова Биттерлинга Sport1.de.



Напомним, на минувшем чемпионате мира немецкие биатлонисты впервые с 1969 года не заняли ни одного призового места в мужских гонках.