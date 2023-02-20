«Его давно называли золотым мальчиком». Тренер по биатлону Максимов – о Йоханнесе Бё

Тренер по стрельбе мужской сборной России по биатлону Максим Максимов поделился мнением о норвежском биатлонисте Йоханнесе Бё.

«Йоханнес Бё – достаточно сбалансированный спортсмен, ещё будучи юным он показывал хорошие результаты, и все эксперты, и те, кто работал в Норвегии, давно называли его «золотой мальчик», что он сейчас и показывает. Это сильнейший спортсмен мира, и он сильно доминирует. Такие личности как Фуркад, Бьорндален, они всегда появляются. Всегда есть яркий лидер, который всегда всех побеждает. На данный момент это Йоханнес. Может быть, в скором времени и кто-то другой займёт его место», — сказал Максимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.



Читайте полное интервью с Максимом Максимовым на «Чемпионате»: