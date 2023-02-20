«Мечта, которая стала реальностью». Йоханнес Бё подвёл итоги чемпионата мира — 2023

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё в социальных сетях подвёл итоги выступления на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия).

«7/7. Мечта, которая стала реальностью», — подписал фото младший Бё.

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

Младший Бё блестяще выступил на ЧМ. Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес на протяжении большей части сезона возглавляет общий зачёт Кубка мира.

Примечательно, что по количеству медалей с ЧМ Йоханнес уступает лишь другому легендарному норвежцу, Уле-Эйнару Бьорндалену (20).