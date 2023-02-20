«Мечта, которая стала реальностью». Йоханнес Бё подвёл итоги чемпионата мира — 2023

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё в социальных сетях подвёл итоги выступления на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия).
«7/7. Мечта, которая стала реальностью», — подписал фото младший Бё.
Фото: из личного архива Йоханнеса Бё
Фото: из личного архива Йоханнеса Бё
Младший Бё блестяще выступил на ЧМ. Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес на протяжении большей части сезона возглавляет общий зачёт Кубка мира.
Примечательно, что по количеству медалей с ЧМ Йоханнес уступает лишь другому легендарному норвежцу, Уле-Эйнару Бьорндалену (20).
- 20 февраля 2023
-
20:55
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:55
-
19:12
-
18:58
-
18:05
-
16:00
-
13:17
-
13:03
-
12:13
-
10:34
-
10:00
-
01:02
-
00:53
-
00:35
-
00:22
- 19 февраля 2023
-
23:31
-
23:04
-
22:47
-
21:38
-
21:26
-
19:35
-
18:51
-
18:43
-
18:29
-
18:16
-
18:08
-
18:00
-
17:52
-
16:55
-
16:54
-
16:34
-
16:30