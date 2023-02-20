«Французы просели, шведы развалились». Российский тренер – о доминировании Норвегии на ЧМ

Тренер по стрельбе мужской сборной России по биатлону Максим Максимов поделился мнением о доминировании норвежских биатлонистов на прошедшем чемпионате мира — 2023.

«Французы, конечно, немного просели. Может быть, они сильно отмечали успехи в олимпийском сезоне (улыбается)? Шведы тоже непонятно почему развалились, тот же Самуэльссон и Понсилуома не проигрывали столько ногами, сколько сейчас. Наверное, это связано с тем, что сезон постолимпийский, накопилась большая усталость, всё равно турнир достаточно сложный, ответственный, все готовились, и, может быть, у некоторых спортсменов произошло какое-то выгорание, и они сделали себе лёгкую паузу в этом сезоне. Может быть, перешли в другую методическую направленность и набирают, например, аэробный объём, чтобы дальше быть сильнее. Это тяжело проанализировать, но да, мы видим, что Норвегия очень сильна. Хотелось бы, конечно, с ними посоревноваться и примерно прикинуть, в каком мы сейчас состоянии», — сказал Максимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.



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