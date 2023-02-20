«Французы просели, шведы развалились». Российский тренер – о доминировании Норвегии на ЧМ

Тренер по стрельбе мужской сборной России по биатлону Максим Максимов поделился мнением о доминировании норвежских биатлонистов на прошедшем чемпионате мира — 2023.
«Французы, конечно, немного просели. Может быть, они сильно отмечали успехи в олимпийском сезоне (улыбается)? Шведы тоже непонятно почему развалились, тот же Самуэльссон и Понсилуома не проигрывали столько ногами, сколько сейчас. Наверное, это связано с тем, что сезон постолимпийский, накопилась большая усталость, всё равно турнир достаточно сложный, ответственный, все готовились, и, может быть, у некоторых спортсменов произошло какое-то выгорание, и они сделали себе лёгкую паузу в этом сезоне. Может быть, перешли в другую методическую направленность и набирают, например, аэробный объём, чтобы дальше быть сильнее. Это тяжело проанализировать, но да, мы видим, что Норвегия очень сильна. Хотелось бы, конечно, с ними посоревноваться и примерно прикинуть, в каком мы сейчас состоянии», — сказал Максимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
Читайте полное интервью с Максимом Максимовым на «Чемпионате»:
- 20 февраля 2023
-
20:55
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:55
-
19:12
-
18:58
-
18:05
-
16:00
-
13:17
-
13:03
-
12:13
-
10:34
-
10:00
-
01:02
-
00:53
-
00:35
-
00:22
- 19 февраля 2023
-
23:31
-
23:04
-
22:47
-
21:38
-
21:26
-
19:35
-
18:51
-
18:43
-
18:29
-
18:16
-
18:08
-
18:00
-
17:52
-
16:55
-
16:54
-
16:34
-
16:30