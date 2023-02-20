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Тренер сборной России по биатлону объяснил прогресс Ларисы Куклиной

Тренер сборной России по биатлону объяснил прогресс Ларисы Куклиной
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Тренер по стрельбе мужской сборной России по биатлону Максим Максимов высказался о причинах прогресса российской биатлонистки Ларисы Куклиной.

«Юрий Михайлович Каминский, видимо, разобрался в методике её выведения на старты, поэтому у неё такой хороший прогресс. Я знаю, что они много работали с техникой. Юрий Михайлович – думающий тренер, у него всегда к каждому индивидуальный подход, поэтому и заиграла Лариса в новом свете», — сказал Максимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Напомним, ранее Куклина выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования Кубка России по биатлону сезона-2022/2023.

Читайте полное интервью с Максимом Максимовым на «Чемпионате»:

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