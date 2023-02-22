Мама Самуэльссона рассказала, почему праздновала победу сына в окружении норвежцев

София Самуэльссон, мама шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона, объяснила, почему отпраздновала победу сына в масс-старте на чемпионате мира в окружении норвежских болельщиков.
«У меня уже три года есть бойфренд-норвежец, так что я здесь с ним и некоторыми другими норвежскими фанатами. И сегодня мы все одинаково счастливы за Себастиана.
Я вне себя от радости и совершенно ошеломлена, потому что знаю, что Себастиан очень устал морально. Но сегодня он совсем этого не показал. Думала, что просто посижу и буду наслаждаться гонкой. Но когда он показывает тот спектакль, как сегодня! Чем ближе он подходил к своей цели, тем больше учащался мой пульс. А потом хлынули слезы.
В это трудно поверить. Это лучшая гонка Себастиана в истории. Точная стрельба после не самого удачного старта чемпионата мира, долгого чемпионата мира. Не знаю, где он черпал силы, но это совершенно невероятно», — приводит слова мамы Самуэльссона Expressen.
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