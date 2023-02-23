Лариса Куклина — о победе на ЧР: я грызу себя за выстрел. Это непрофессионально

Российская биатлонистка Лариса Куклина высказалась о победе в индивидуальной гонке на 15 км в рамках чемпионата России – 2023, который проходит в Ижевске с 23 по 26 февраля.
«Я единственный спортсмен, который здесь, в Ижевске, трижды выигрывал классическую гонку. Историческое ли это достижение? Честно, вчера думала об этом: получится у меня или нет? Очень рада, что получилось. Что касается стрельбы, то я грызу себя за этот выстрел. На последнем круге бежала расстроенной именно из‑за этого выстрела. Я его очень грубо отработала. Совершить промах последним выстрелом — это непрофессионально. Сегодня также сильно замёрзли мышцы. Работать было тяжело.
План бежать все гонки сезона остаётся прежним? И хочется и колется. Мы уже несколько раз с Юрием Михайловичем Каминским говорили о том, что масс‑старт в Чайковском был лишним. Наслоение гонок всё же происходит, всё очень плотно», — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».
- 23 февраля 2023
-
15:25
-
14:56
-
13:14
-
12:32
-
10:42
- 22 февраля 2023
-
20:32
-
18:21
-
17:56
-
17:35
-
13:33
-
11:40
-
10:11
- 20 февраля 2023
-
22:33
-
20:55
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:55
-
19:12
-
18:58
-
18:05
-
16:00
-
13:17
-
13:03
-
12:13
-
10:34
-
10:00
-
01:02
-
00:53
-
00:35
-
00:22
- 19 февраля 2023
-
23:31
-
23:04
-
22:47
-
21:38