Лариса Куклина — о победе на ЧР: я грызу себя за выстрел. Это непрофессионально

Российская биатлонистка Лариса Куклина высказалась о победе в индивидуальной гонке на 15 км в рамках чемпионата России – 2023, который проходит в Ижевске с 23 по 26 февраля.

«Я единственный спортсмен, который здесь, в Ижевске, трижды выигрывал классическую гонку. Историческое ли это достижение? Честно, вчера думала об этом: получится у меня или нет? Очень рада, что получилось. Что касается стрельбы, то я грызу себя за этот выстрел. На последнем круге бежала расстроенной именно из‑за этого выстрела. Я его очень грубо отработала. Совершить промах последним выстрелом — это непрофессионально. Сегодня также сильно замёрзли мышцы. Работать было тяжело.

План бежать все гонки сезона остаётся прежним? И хочется и колется. Мы уже несколько раз с Юрием Михайловичем Каминским говорили о том, что масс‑старт в Чайковском был лишним. Наслоение гонок всё же происходит, всё очень плотно», — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».