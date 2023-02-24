Башкиров: Бажин уверенно провёл индивидуальную гонку на ЧР именно в стрелковом плане

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров высказался о победе российского биатлониста Кирилла Бажина в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате России — 2023.

«Кирилл – большой молодец. Поздравляю его. Вчера он уверенно провёл гонку именно в стрелковом плане. На двадцатке неизменное правило, что нужно хорошо бегать и хорошо стрелять. Когда стреляешь хорошо, понятно, что ты будешь высоко. Вчера не всем спортсменам удалось справиться со стрельбой. Кто больше акцентировался на прохождении дистанции, тому не хватило контроля на стрельбе», — приводит слова Башкирова Metaratings.

Напомним, Бажин одержал победу, не допустив промахов на четырёх огневых рубежах. Второе место занял Ильназ Мухамедзянов, уступивший победителю чуть меньше минуты. Тройку замкнул белорусский спортсмен Антон Смольский.

Чемпионат России — 2023 по биатлону проходит с 23 по 26 февраля в Ижевске.