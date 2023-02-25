Казакевич — о суперпасьюте на чемпионате России: счастлива, что эта гонка закончилась

Российская биатлонистка Ирина Казакевич поделилась впечатлениями от суперпасьюта на чемпионате России — 2023 по биатлону. Спортсменка заняла второе место в этой гонке.

«Я очень счастлива, что эта гонка закончилась. Это одна из самых тяжёлых гонок, потому что приходится выходить на старт дважды за день с коротким промежутком, да и сама гонка очень интенсивная, на коротком, скоростном круге.

На «Ижевской винтовке» никогда не было столько людей, как сейчас. Болельщики стоят на протяжении 200-300 метров. Мне очень приятно, что столько людей пришло поболеть за нас. Думаю, всем девчонкам и ребятам это нравится.

Наверное, впервые биатлон в нашей стране — это такой праздник. Люди приходят в хорошую погоду, наслаждаются соревнованиями, атмосферой, развлекаются. Это как 9 мая или Новый год. Может быть, биатлон для многих людей становится похожим праздником. Я считаю, что уровень Кубка России и чемпионата России в этом году сильно вырос», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.