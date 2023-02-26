Сливко — о победе в масс-старте: накануне думала, что сегодня просто не дойду до финиша

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала победу в масс-старте на чемпионате России по биатлону в Ижевске.

«Я очень рада выиграть, потому что прошла действительно очень тяжёлый путь. Накануне думала, что сегодня просто не дойду до финиша. Просто думала, что буду ехать рядышком, бороться, постараюсь стрелять. Но на первом круге поняла, что чувствую себя достаточно хорошо и могу бороться с девочками. Ехала в достаточно хорошем темпе.

Рада, что допустила только один промах. На последней стойке думала, что это мой шанс. Слышала краем уха, что установки у девочек не закрываются, и была настроена только на ноль", — сказала Сливко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. 12,5 км. Женщины

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 40.53,9 (1 промах).

2. Анастасия Гореева (Московская область) — отставание 26,0 секунд (2).

3. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) +35,2 (3).