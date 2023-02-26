Ильназ Мухамедзянов одержал победу в масс-старте на чемпионате России по биатлону
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Биатлонист Ильназ Мухамедзянов завоевал золото в мужском масс-старте на 15 км на чемпионате России — 2023 по биатлону, который проходит в Ижевске с 23 по 26 февраля.
Спортсмен из Удмуртской Республики допустил три промаха и прошёл дистанцию за 41.24,5. Вторым стал Иван Колотов, промахнувшийся трижды и отставший от победителя на 21,2 секунды. Третьим финишировал Михаил Первушин из Московской области.
Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. 15 км. Мужчины
1. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика) — 41.24,5 (3 промаха).
2. Иван Колотов (Пермский край) — отставание 21,2 секунды (3).
3. Михаил Первушин (Московская область) +31,0 (1).
4. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) +46,5 (2).
5. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +46,6 (4).
Биатлон. Чемпионат России-2023. Ижевск
Мужчины. 15 км Масс-старт
26 февраля 2023, воскресенье. 12:05 МСК
Окончено
1
Ильназ Мухамедзянов
Удмуртская Республика
41:24.5
2
Иван Колотов
Пермский край
+21.2
3
Михаил Первушин
Московская область
+31.0
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