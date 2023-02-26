Ильназ Мухамедзянов одержал победу в масс-старте на чемпионате России по биатлону

Биатлонист Ильназ Мухамедзянов завоевал золото в мужском масс-старте на 15 км на чемпионате России — 2023 по биатлону, который проходит в Ижевске с 23 по 26 февраля.

Спортсмен из Удмуртской Республики допустил три промаха и прошёл дистанцию за 41.24,5. Вторым стал Иван Колотов, промахнувшийся трижды и отставший от победителя на 21,2 секунды. Третьим финишировал Михаил Первушин из Московской области.

Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. 15 км. Мужчины

1. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика) — 41.24,5 (3 промаха).

2. Иван Колотов (Пермский край) — отставание 21,2 секунды (3).

3. Михаил Первушин (Московская область) +31,0 (1).

4. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) +46,5 (2).

5. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +46,6 (4).