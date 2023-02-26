Гореева: на последнем круге кричали, что Сливко «тёпленькая», но мне было очень тяжело

Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала второе место в масс-старте на чемпионате России.
«Сегодня было тяжело лидировать. Тренер Артём Евгеньевич Истомин кричал мне: «Долго будешь за собой тащить этот состав?» Но я не могла убежать. Тяжёлое сегодня было состояние, накопилась усталость за эти гонки.
Если брать в расчёт мои предыдущие гонки, то сегодня для себя я неплохо справилась со стрельбой. Первый штраф стоя, конечно, был лишним: я просто поспешила, уже побежала в гонку. А на последнем рубеже старалась, думаю, там промах недалёкий.
На последнем круге тренеры мне кричали, что Сливко «тёпленькая» и отставание всего 14 секунд, но я поняла, что тоже «тёпленькая». Я постаралась включиться, но никак — было очень тяжело.
В целом я не очень довольна своими гонками здесь, надеялась на лучшие результаты, как и мои тренеры. К сожалению, у нашей группы пока нет ни одной золотой медали, хоть есть серебро и бронза. Но это не тот уровень, на который мы рассчитывали», — передаёт слова Гореевой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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