Гореева: Алимбекова-Смольская — хороший пример нам всем. Она топовый спортсмен, уровня ЧМ

Российская биатлонистка Анастасия Гореева поделилась мнением о белорусской биатлонистке Динаре Алимбековой-Смольской.

«Динара Алимбекова — хороший пример нам всем. Работа на стрельбе, на трассе — у неё можно много чему поучиться. К сожалению, её сейчас нет в Ижевске, но, надеюсь, что она приедет на заключительный этап Кубка Содружества и будет с нами бороться. Динара — топовый спортсмен, уровня чемпионата мира. Нам нужно на неё равняться.

В Кубке Содружества сейчас лидируют Антон Смольский и Динара Алимбекова. Но даже если судить по Кубку России, то можно сказать, что результаты непредсказуемы. Так что всё реально, отставания не такие большие, чтобы говорить, что белорусы точно выиграют. Всякое может быть, хочется верить, что россияне смогут побороться за победу в общем зачёте", — передаёт слова Гореевой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.