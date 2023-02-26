Виктория Сливко: от выступления в Ижевске смешанные эмоции. Двумя гонками недовольна

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала победу в масс-старте на чемпионате России — 2023 по биатлону, который проходит в Ижевске с 23 по 26 февраля.

«Никакого секрета у меня нет. Просто работала, старалась сделать всё правильно, боролась за каждый выстрел. Понимала, что каждый промах дорого обойдётся: отыграть 25 секунд сложно, а я не была готова серьёзно бороться ходом. Но гонка показала, что я была в достаточно неплохом состоянии. Честно говоря, не знаю, как мне удалось превзойти Горееву на последнем круге. Я ждала, что она меня догонит, мысленно была готова ко второму месту, а потом просто начала работать максимально и всё получилось.

От выступления в Ижевске у меня смешанные эмоции. Двумя гонками я недовольна. Я считаю, что это были плохие выступления, непозволительно так бегать и плохо стрелять. Сегодня, наверное, я просто отыгралась, показала, что я способна бороться со всеми наравне.

Самочувствие пока далеко от оптимального. Я сильно болела, была температура, и меня очень сильно отбросило назад. Сейчас нужно много тренироваться, чтобы прийти в форму. Если всё сложится, думаю, оптимальное состояние может быть на чемпионате России», — передаёт слова Сливко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.