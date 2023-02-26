Ильназ Мухамедзянов: круче победы в масс-старте на ЧР была только моя свадьба

Биатлонист Ильназ Мухамедзянов прокомментировал победу в масс-старте на чемпионате России сезона-2022/2023.

«Эмоции самые положительные, потому что эта победа случилась в моём родном Ижевске, на стадионе, на котором я нахожусь в режиме 24/7. Поэтому это очень знаковая победа для меня. Я нахожусь дома, это моя трасса, и я тут всё знаю: как разложиться, где прибавить. Так что никого из соперников я не боялся. Я хотел просто показать максимально достойный результат, чтобы всё сложилось и на рубеже, и на дистанции. Не обращал внимания на преследователей, просто работал сам с собой, чтобы показать результат ни на кого не ориентируясь.

Когда допустил два промаха, в голове была одна мысль: «Ну, поборемся!» По ходу штрафных кругов тренеры подсказывали, кто как стреляет, и болельщики поддерживали, так что усталости не чувствовал. Сегодня народу намного больше, чем в первый день, поддержка была по всему кругу, было очень приятно. Это мотивировало бежать быстрее.

На последнем круге я думал, что было бы мегаприятно финишировать с флагом, поэтому мне нужно было бежать ещё быстрее, чтобы остался запас на флаг. Было ли что-то круче этого? Круче моей сегодняшней победы была только моя свадьба», — передаёт слова Мухамедзянова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.