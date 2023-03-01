34-летняя Денизе Херрман ответила, продолжит ли биатлонную карьеру

34-летняя немецкая биатлонистка Денизе Херрман-Вик допустила, что в скором времени может завершить профессиональную карьеру.
«Пока жизнь всё ещё предоставляет мне возможность бегать на лыжах и стрелять. Первой целью для меня была Олимпиада, второй — домашний чемпионат мира. Но на самом деле я уже думала о завершении карьеры в 2022 году. Возможно, я действительно должна остановиться. Выступления в 2023 году могут стать хуже», — приводит слова Херрман-Вик Sport1.de со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.
Напомним, Херрман завоевала золото в индивидуальной гонке и бронзу в женской эстафете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). На минувшем чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия) спортсменка выиграла спринт, а также завоевала две серебряные медали – в гонке преследования и женской эстафете.
- 1 марта 2023
-
10:16
-
09:55
- 28 февраля 2023
-
10:17
- 27 февраля 2023
-
21:29
-
21:21
-
15:50
-
12:17
-
00:03
- 26 февраля 2023
-
15:46
-
14:36
-
14:29
-
13:14
-
13:03
-
13:02
-
12:55
-
12:48
-
12:36
-
11:22
-
11:09
-
10:42
- 25 февраля 2023
-
16:05
-
15:52
-
15:16
-
14:38
-
14:28
-
14:09
-
13:52
-
13:50
-
13:25
-
12:52
-
09:49
-
00:59
- 24 февраля 2023
-
17:01
-
16:50
-
16:47