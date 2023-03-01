34-летняя Денизе Херрман ответила, продолжит ли биатлонную карьеру

34-летняя немецкая биатлонистка Денизе Херрман-Вик допустила, что в скором времени может завершить профессиональную карьеру.

«Пока жизнь всё ещё предоставляет мне возможность бегать на лыжах и стрелять. Первой целью для меня была Олимпиада, второй — домашний чемпионат мира. Но на самом деле я уже думала о завершении карьеры в 2022 году. Возможно, я действительно должна остановиться. Выступления в 2023 году могут стать хуже», — приводит слова Херрман-Вик Sport1.de со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.

Напомним, Херрман завоевала золото в индивидуальной гонке и бронзу в женской эстафете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). На минувшем чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия) спортсменка выиграла спринт, а также завоевала две серебряные медали – в гонке преследования и женской эстафете.