Братья Бё заявили, что выступают на этапе Кубка мира с сомнительным тестом на коронавирус

Братья Йоханнес и Тарьей Бё, занявшие первое и второе места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), после финиша заявили, что выступают с сомнительным тестом на коронавирус.

«Мы оба не уверены. Не совсем знаем, есть ли он у нас или нет, но и у меня, и у Йоханнеса был положительный тест со слабой линией.

Я чувствую себя на все сто процентов, но нам не терпится узнать, не заразились ли мы вместе со Стурлой Холмом Легрейдом ранее на этой неделе», — приводит слова Тарьея Бё NRK.

«Мы ещё не совсем знаем что-то точно. Сегодня утром была некоторая неопределённость. Чувствую, что тело не совсем то. Мне нужно вернуться домой и пройти ещё один тест», — сказал Йоханнес, добавив, что не будет участвовать в эстафете.