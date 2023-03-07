Биатлонистка Светлана Миронова: быть женщиной — это кайфовать от жизни
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская биатлонистка Светлана Миронова призналась, что хотела исправить нос.
«Быть женщиной – это кайфовать от жизни, если честно. Я очень счастлива, что родилась именно в женском теле. Какие плюсы? Ну, это классно, ты женщина, мужчины помогают тебе в чём-то. Кайф.
Что бы хотела изменить в себе? Не хочу рассказывать. Грудь увеличить? Да нет, это бы я рассказала. А хотела бы… Я знаю, что я хотела бы, но не хочу рассказывать. Ну ладно, пофиг – да, я хотела исправить нос. А потом передумала», – сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
Миронова пропустила значительную часть сезона-2022/2023 из-за проблем со здоровьем, но уже возвращается на соревнования и не собирается завершать карьеру.
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