Биатлонистка Светлана Миронова: быть женщиной — это кайфовать от жизни

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская биатлонистка Светлана Миронова призналась, что хотела исправить нос.

«Быть женщиной – это кайфовать от жизни, если честно. Я очень счастлива, что родилась именно в женском теле. Какие плюсы? Ну, это классно, ты женщина, мужчины помогают тебе в чём-то. Кайф.

Что бы хотела изменить в себе? Не хочу рассказывать. Грудь увеличить? Да нет, это бы я рассказала. А хотела бы… Я знаю, что я хотела бы, но не хочу рассказывать. Ну ладно, пофиг – да, я хотела исправить нос. А потом передумала», – сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Миронова пропустила значительную часть сезона-2022/2023 из-за проблем со здоровьем, но уже возвращается на соревнования и не собирается завершать карьеру.