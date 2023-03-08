Спортсмены и тренеры сборной России поздравили биатлонисток с 8 Марта

Биатлонисты и тренеры сборной России поздравили спортсменок с 8 Марта. Девушкам вручили подарки и цветы. С поздравительной речью к биатлонисткам обратился тренер Артём Истомин.
«Хотим пожелать, чтобы никогда на вашем пути не попадались такие тираны, как мы с Виталием Викторовичем. А были только такие пушистые, как Даниил Серохвостов, красивые, как Карим Халили, мудрые, как Евгений Георгиевич и Валерий Александрович», — сказал Истомин.
Напомним, завтра, 9 марта, стартует шестой этап Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023 в Тюмени. В рамках этого этапа турнира пройдут спринтерские гонки, пасьюты и смешанные эстафеты. На данный момент мужской общий зачёт Кубка Содружества возглавляет российский биатлонист Антон Бабиков. У женщин лидирует россиянка Ирина Казакевич.
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