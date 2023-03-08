«Может, мне стоит вернуться». Жаклен — о коронавирусе у Самуэльссона и братьев Бё
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Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафетах, четырёхкратный чемпион мира 27-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен иронично отреагировал на случаи заражения коронавирусной инфекцией среди биатлонистов.
Ранее стало известно о положительных результатах тестов на коронавирус у норвежских биатлонистов Йоханнеса и Тарьея Бё, а также у шведского спортсмена Себастиана Самуэльссона. Жаклен, ранее объявивший о досрочном завершении текущего сезона, пошутил, что мог бы вернуться в борьбу на Кубке мира в условиях отсутствия главных соперников.
«Может, мне стоит вернуться», — написал Жаклен на своей странице в социальных сетях.
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